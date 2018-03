Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão quer conquistar Liga Europa

Treinador lembra que uma forma de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada é conquistar a Liga Europa.

Por Mário Morgado Ribeiro

Jorge Jesus tem consciência de que uma forma de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima época é conquistar a Liga Europa, e assume a ambição de ganhar a prova.



"O vencedor entra diretamente na Champions - fui eu quem lançou essa proposta na UEFA - e a outra possibilidade é o Sporting entrar pelo primeiro ou segundo lugares do campeonato. O primeiro está mais difícil, o segundo nem tanto, estamos na disputa dele. Qual é a prioridade? As duas", disse o técnico do Sporting na antevisão da 1ª mão dos oitavos de final diante do Viktoria Plzen, esta quinta-feira, às 20h05 (SIC).



Com alguns jogadores lesionados e outros em risco de suspensão, Jesus garante que vai lançar a equipa mais forte frente ao conjunto checo. "Vamos com os que temos em melhores condições para o jogo. Vamos a seguir saltar para Chaves e é a mesma coisa. Depois nem temos tempo para respirar e vamos para a República Checa. As minhas opções não vão ser em função do objetivo, mas sim com os jogadores que tenho para o objetivo." Bem-disposto, o técnico até brincou com a limitação nas escolhas. "Neste momento estão seis jogadores para cair [por amarelos na Liga Europa], com mais uns cinco ou seis que estão lesionados... Daqui a pouco ainda vou convocar um de vocês [jornalistas]."



Quanto ao Plzen, Jesus considera os checos mais fortes que o Astana, equipa que o Sporting venceu na última eliminatória. "Vamos encontrar um adversário com muita qualidade."



Lázio tem defesa central Coates na mira

Sebastián Coates, defesa do Sporting, está na lista de potenciais reforços da Lázio para a próxima temporada. O jogador uruguaio é visto como uma boa alternativa ao central Stefan de Vrij, que termina contrato com o emblema italiano no final da época, segundo o ‘Corriere dello Sport’. Além do defesa leonino, também Diego Reyes (FC Porto) e Ricardo Ferreira (Sp. Braga) estão referenciados pelo clube onde atua o internacional português Nani.



Confusão com Coentrão vale inquérito

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD) abriu um inquérito ao desacato entre Fábio Coentrão e a equipa de socorristas presente no Estádio do Dragão, no clássico entre FC Porto e Sporting, que terminou com a vitória portista (2-1). O CD pretende averiguar se algum dos envolvidos no conflito cometeu alguma infração punível ao abrigo do regulamento disciplinar.



O lateral leonino desentendeu-se com um dos socorristas que estavam sentados junto ao banco do Sporting, por ter prendido a bola de jogo aos 60 minutos do encontro. Coentrão empurrou esse membro da equipa de emergência e retirou a bola à força, acabando por se gerar uma grande confusão entre jogadores e dirigentes do FC Porto e Sporting. Dois socorristas, incluindo o que teve o conflito com o atleta dos leões, acabaram expulsos por ordem do árbitro Artur Soares Dias.



Já Fábio Coentrão acabou por ser substituído aos 85’ por Fredy Montero. No banco, o lateral não escondeu a desilusão pelo resultado negativo.