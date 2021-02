"O Benfica não tem uma grande penalidade à 20ª jornada. Uma equipa normalmente super-ofensiva. Não sou eu que o digo, toda a gente viu. No último jogo [com o Moreirense] só o VAR não viu. Tudo isso também são pontos. Não temos dúvidas sobre o que nos tem acontecido”, disse este sábado Jorge Jesus na antevisão do jogo de hoje com o Farense para o campeonato.