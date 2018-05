Jorge Jesus cancela treino do Sporting após ataque em Alcochete

Equipa técnica desmarcou-o, face "ao massacre, físico e psicológico, a que a equipa foi sujeita".

Por Ricardo Tavares | 08:05

O Sporting cancelou o treino desta quarta-feira, apurou o Correio da Manhã, junto de fonte próxima do departamento de futebol leonino. A decisão surge na sequência do dia de terror por que passaram, na tarde de terça-feira, na Academia de Alcochete, jogadores, equipa técnica, membros do departamento clínico e elementos da estrutura de apoio.

A escassos dias da final da Taça de Portugal, a equipa profissional dos leões fica mais uma vez sem treinar. Segunda-feira foi dia de folga, embora jogadores e equipa técnica tenham sido chamados a Alvalade para reuniões. Terça-feira, face à invasão de alegados adeptos ao centro de treinos sportinguista, que acabou com bárbaras agressões, particularmente ao seu melhor marcador, Bas Dost, a equipa viu-se impossibilitada de preparar o jogo com o Desportivo das Aves.



Esta quarta-feira devia realizar-se uma sessão de treino, mas a equipa técnica desmarcou-o, face "ao massacre, físico e psicológico, a que a equipa foi sujeita", sublinha a nossa fonte.

A ação terrorista da tarde de terça-feira, que mobilizou cerca de 40 alegados adeptos, para lá dos estragos materiais, provocou graves e múltiplos danos físicos e psicológicos a quem estava no balneário da Academia preparando-se para aquele que seria o primeiro treino da semana.