Jorge Jesus chora ao deixar Lisboa para rumar ao Al Hilal

Treinador falou aos jornalistas no aeroporto.

18:21

Jorge Jesus deixou este sábado Lisboa rumo ao Al Hilal e não escondeu a emoção.



"A partir de hoje vou ser um emigrante. Teve de ser. Vou abraçar este projeto com paixão", referiu o técnico no aeroporto não escondendo a emoção.



O antigo treinador dos leões acrescentou que esteve com "orgulho no Sporting" e mostrou-se convicto que a experiência no estrangeiro não vai durar muitos anos.