Jorge Jesus tem passado junto do grupo de trabalho uma mensagem de exigência e concentração máximas para o jogo do Benfica com o Santa Clara (este sábado, 18h00).O técnico das águias, que esta quinta-feira voltou a trabalhar com a maioria do plantel à exceção de Otamendi e Lucas Veríssimo, não quer ter dissabores na viagem aos Açores na mesma jornada em que acontece um clássico, apurou o CM.