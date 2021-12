Jorge Jesus confia na chegada do Benfica aos ‘oitavos’

Os dias após a derrota com o Sporting foram difíceis de digerir para os jogadores e para Jorge Jesus. Contudo, dentro da equipa técnica há a convicção que esta quarta-feira (20h00) o Benfica vai vencer o Dínamo Kiev e que o Barcelona não vai bater o Bayern em Munique. O treinador do Benfica acredita por isso que a sua equipa vai marcar presença nos oitavos de final da Champions.





CM.



Apesar do clima pesado, entre o plantel também existe a confiança e a vontade de vencer a formação ucraniana de forma a apagar a má prestação da última sexta-feira com os leões, apurou o

Os jogadores encarnados, alvos do descontentamento dos adeptos no final do dérbi, querem também mostrar que a exibição com o rival de Alvalade foi um acidente de percurso.