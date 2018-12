Rui vitória está a prazo no Benfica e Jorge Jesus deve mesmo ver confirmado o regresso à Luz no início do ano. Com ele, para a equipa técnica, virão Tuck (seu adjunto no Al Hilal) e Bruno Dias (atual treinador do Sacavenense, do campeonato de Portugal) apurou o Correio Sport.Apesar de Vieira ter dito na quinta-feira ...