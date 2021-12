Jorge Jesus: "Deixar o Barcelona de fora seria um marco”

"Deixar o Barcelona de fora nesta fase seria um marco muito importante na minha história como treinador. Há 18 anos seguidos que o Barcelona não fica fora dos ‘oitavos’. Isso não é um sinal de responsabilidade, mas é um objetivo”, disse esta terça-feira Jorge Jesus, na antevisão do Benfica-Dínamo Kiev. Um jogo que pode colocar as águias nos ‘oitavos’ da Champions se vencerem e se o Barça não ganhar em Munique.









O técnico destaca que este jogo “pode trazer ao Benfica um êxito que à partida ninguém esperava”. “Será sempre um êxito independentemente de tudo o que acontecer. O Benfica entra para a última jornada e já tem garantido um apuramento para outra prova. (...) O grande objetivo do Benfica foi conquistado: passámos à fase de grupos. Foi o primeiro grande objetivo que o Benfica conseguiu alcançar para que hoje estejamos a discutir uma possibilidade de passar aos oitavos de final da Champions”, destacou.

A derrota no dérbi (1-3) com o Sporting ainda está presente na memória, mas para o técnico isso não deixa a equipa mais pressionada: “O que é importante é destacar e reforçar que estamos a falar do último jogo da fase de grupos, numa situação em que o Benfica pode ser apurado num grupo com o Bayern e o Barcelona. Isso é que tem relevo. Tudo o resto é secundário.”





“Nesta casa ninguém está habituado a perder muitas vezes com o rival e eu já joguei 18 vezes com eles, 18. Isso já faz parte do passado”, assumiu Jorge Jesus, que desvalorizou os rumores de uma possível saída e do interesse dos brasileiros do Flamengo: “Estou focado no Benfica e naquilo que temos feito nos últimos 25 jogos. Este será o sexto de Champions. Estamos focados nas tarefas que temos de fazer. No último jogo tentei passar à equipa tudo aquilo que nos aconteceu e porque é que nos aconteceu para que neste encontro a equipa venha muito mais confiante face ao resultado”.





Pizzi esteve na conferência de imprensa, mas Jorge Jesus não quis revelar se o médio será titular no jogo desta noite.







“Voltar à nossa imagem de qualidade”



“Perder num clube como o Benfica é sempre duro. Num dérbi e em casa ainda mais duro é. É dar a volta por cima, fazer um bom jogo e voltar ao que é a nossa imagem e qualidade, e conquistar a vitória”, disse esta terça-feira o médio Pizzi.





última vez nos ‘oitavos’



A última vez que o Benfica esteve nos ‘oitavos’ foi em 2015/2016 com Rui Vitória.





rui costa no treino



O presidente Rui Costa marcou esta terça-feira presença no treino realizado no Seixal.





kedziora com covid-19





O lateral polaco Kedziora (Dínamo Kiev) testou positivo à Covid-19 e é baixa na Luz.





xavi sem milagre



”Para ganhar [ao Bayern] não é preciso nenhum milagre”, disse Xavi, técnico do Barça.