Jorge Jesus descreve ataque de Alcochete: "Vamos matá-los a todos"

Treinador português disse em exclusivo à CMTV o terror que se viveu na Academia a 15 de maio.

Jorge Jesus contou em exclusivo à CMTV o terror vivido na Academia de Alcochete no dia 15 de maio.



O treinador português afirma que viveu um autêntico filme de terror e que os agressores gritavam a viva voz: "Vamos matá-los a todos".



Jesus não esquece o dia em que a vida naquele clube mudou e compara as claques que correram naquele dia para dentro da academia a um "pelotão de combate".



"Estava no campo, não estava na cabine e quando vi a claque do Sporting a entrar para os balneários fui a correr atrás e meti-me naquele desespero todo", afirma.



O técnico português diz não ter tido medo poque não faz parte do seu "ADN", mas que aquele foi um verdadeiro "filme de terror".



Jorge Jesus chega mesmo a comparar o ataque às imagens de um ataque do Daesh.