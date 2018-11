Treinador tentou proteger atletas do Sporting. Imagens vão ser transmitidas em exclusivo na CMTV.

São nove câmaras de vigilância que registaram os minutos de terror. Um grupo de encapuzados que entrou em Alcochete e que agrediu tudo e todos. Jorge Jesus não escapou: foi atingido com um cinto por um dos agressores agora identificado. São 44 os suspeitos do ataque à academia do Sporting, a 15 de maio, que o Ministério ...