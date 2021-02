Jorge Jesus: "Disse que ia pôr o Benfica a jogar o dobro mas para isso tinha de os treinar"

Poucos dias depois do empate com o Arsenal, o Benfica está de regresso ao campeonato e este domingo defronta o Farense, no Algarve. Jorge Jesus espera defrontar um conjunto forte, que vai colocar dificuldades aos encarnados, mas acredita no triunfo da sua equipa."Faz parte, tomara nós daqui a 15 dias jogarmos para o campeonato e você me faça essa pergunta, era sinal que tínhamos eliminado o Arsenal. O Farense? Todos os jogos fora no campeonato fora são difíceis, encontramos adversários fortes. Vamos ter um jogo difícil, uma equipa que tem feito resultados positivos, mas compete-nos tentar jogar. O Benfica tem vindo a melhorar neste último mês a sua intensidade de jogo, mas isso não tem sido tão factual nos resultados. Noto na equipa essa melhoria porque os jogadores estão disponíveis para treinar, dentro das suas limitações físicas. É um adversário bem organizado defensivamente, em alguns jogadores com qualidade, outros com muita experiência de 1ª Liga. Temos de ir à procura de um só resultado: a vitória e os três pontos.""O que posso dizer é que aqui dentro da nossa casa, presidente, treinador, Rui e jogadores estamos unidos, firmes e temos consciência porque neste momento estamos a 13 pontos do primeiro. Sabemos o que nos aconteceu durante um mês e meio. Os adeptos, como é óbvio, querem ganhar, seja como for. Não importa o que tenha acontecido à equipa. Mas estamos conscientes que temos uma segunda volta para melhorar porque hoje não temos esses problemas. A expectativas da minha chegada a Portugal foram altas, lembro-me do que disse, que ia pôr o Benfica a jogar o dobro, mas para isso tinha de os treinar. E durante dois meses não os pude treinar. O Benfica é, das equipas que estão na frente, a única à 20ª jornada que não tem uma grande penalidade. Não tenho falado nisso, toda a gente fala disso, só o VAR é que não viu, penalidades a favor que não são marcadas... Isso também são pontos. Há muito 'ses' mas é factual que o que nos tem acontecido."