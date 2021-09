Jorge Jesus diz que jogo do Benfica contra Santa Clara "devia ter sido adiado”

"Não tenho dúvidas nenhumas de que este jogo devia ter sido adiado. Não sei se solicitámos isso, mas tive essa conversa com as pessoas ligadas à estrutura, face a todo o cenário dos jogadores nas seleções. Terça-feira temos de estar em Kiev para um jogo muito importante. Seria tudo em defesa do futebol português”, disse esta sexta-feira Jorge Jesus, na antevisão do jogo deste sábado nos Açores, com o Santa Clara.









Ainda assim, apesar das ausências de vários jogadores que representaram os respetivos países, o técnico garante confiança total para o jogo: “Preparámo-nos dentro do possível para aparecer nos Açores nas melhores condições.”

Os rivais Sporting e FC Porto vão entrar em campo já a saber do resultado do líder do campeonato. Contudo, Jesus não quer pensar no clássico de Alvalade. “Sabemos que os dois rivais vão jogar entre eles e que não podem ganhar os dois. Mas também sabemos que temos um jogo difícil. Mais importante do que os nossos rivais, é o nosso jogo. Será de exigência máxima e para atingirmos os nossos objetivos temos de pensar em nós e não nos outros. Estou preocupado é com a equipa do Santa Clara. Os outros não me preocupam”, salientou.





Fechado o mercado de transferências, Jesus assumiu estar muito satisfeito com o plantel que tem à disposição para atacar a temporada em todas as competições.



“Fechou o mercado, é aquilo que todos os treinadores querem. As equipas estão mais estabilizadas e o Benfica não é exceção. Estou extremamente satisfeito com plantel que temos. Já estava antes de chegar um ou outro jogador, depois ficou melhor ainda. Temos um plantel para fazer face à exigência de jogar de três em três dias. Estamos a trabalhar a dinâmica da equipa essa necessidade. Jogamos este sábado nos Açores e depois terça-feira em Kiev”, referiu o treinador, que não quis dizer qual dos três grandes se reforçou melhor para a nova temporada: “Isso é subjetivo. O melhor é quem ganha. No final do campeonato veremos quem se reforçou melhor.”