Jorge Jesus e a qualidade de João Félix e Bruno Fernandes: "Levava-os comigo"

Treinador elogiou talento dos jogadores portugueses.

São vários os jogadores portugueses cujo talento é reconhecido, com João Félix a ser um dos casos mais recentes. Jorge Jesus nunca trabalhou com o jovem jogador do Benfica, mas questionado sobre o menino do momento, o treinador que viajou este domingo para a Arábia Saudita elogiou a qualidade de João Félix e também de Bruno Fernandes.



"Se tivesse a possibilidade de treinar um grande com capacidade económica havia alguns jogadores de Portugal que levava. Falou-me de um [João Félix] mas também lhe digo Bruno Fernandes, um jogador que não fui eu que descobri mas fui eu que achei que tinha muita capacidade, porque ele estava lá perdido em Itália, ninguém o valorizava", começou por dizer Jesus.



"Felizmente hoje ele está a ser valorizado em todo o mundo e eu fico muito contente por isso", afirmou Jorge Jesus, valorizando o trabalho dos treinadores junto de quem tem talento: "Não sou eu. Os treinadores não podem fazer nada quando os jogadores não têm talento, mas podem ajudar quando os jogadores têm. E o Bruno Fernandes tem tudo, pode jogar nas melhores equipas da Europa", rematou.



Jorge Jesus abordou ainda o campeonato nacional, considerando que a luta pelo título será a dois, Benfica e FC Porto, com o "Sporting completamente arredado".