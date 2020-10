Jorge Jesus e Pizzi são os preferidos dos portugueses

Jorge Jesus é o melhor treinador do campeonato e Pizzi o melhor jogador. Estas são as conclusões de uma sondagem da Intercampus para o CM/CMTV.





O treinador e o médio do Benfica recolhem a preferência da maioria dos inquiridos. Sérgio Conceição (FC Porto) surge no segundo lugar da sondagem (30,5%) menos quase nove pontos percentuais em relação a Jesus. Depois seguem-se Rúben Amorim (Sporting) e Carlos Carvalhal (Sp. Braga) com uma diferença ligeira entre ambos e longe dos dois que recolheram mais preferências.