Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus eleito melhor treinador do mês na Arábia Saudita

Técnico português somou por vitórias todos os jogos do campeonato e venceu a Supertaça ao Al-Ittihad.

01:30

Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador do mês de setembro na Arábia Saudita.



O técnico português somou por vitórias todos os jogos do campeonato e venceu a Supertaça ao Al-Ittihad (2-1), naquele que foi o primeiro jogo oficial ao comando do clube saudita.



O Al-Hilal lidera o campeonato da Arábia Saudita com 12 pontos, em igualdade pontual com o segundo classificado, o Al Nassr. O próximo jogo do Al -Hilal é sexta-feira, em casa, com o Al-Ettifaq.