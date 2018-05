Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Jorge Jesus foi despedido e humilhado" diz Octávio Machado

Comentador da CMTV revela que Bruno de Carvalho despediu "verbalmente" o treinador na segunda-feira.

16.05.18

Octávio Machado, ex-dirigente do Sporting e comentador da CMTV disse esta quarta-feira no programa Liga d' Ouro que Jorge Jesus "foi despedido e humilhado perante o conselho diretivo e a equipa técnica" na última segunda-feira.



O antigo membro do departamento de futebol do clube adianta que Bruno de Carvalho comunicou "verbalmente" ao treinador o seu despedimento, avisando que o mesmo seria formalizado no dia seguinte. O que não aconteceu, dados os acontecimentos na Academia de Alcochete.