Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus estagia na Áustria: "Já estou a respirar melhor"

Treinador do Al-Hilal comenta interesse em Carrillo e diz que deverá trazer mais três jogadores para a equipa árabe.

21:55

O Al-Hilal chegou este sábado ao final da tarde a Lienz, na Áustria, para realizar o seu estágio de pré-temporada, e Jorge Jesus manteve o mistério em torno da possível contratação de Andre Carrillo, extremo do Benfica.



"Se Carrillo vai chegar? Não sei, vamos ver", limitou-se a dizer o treinador português aos jornalistas, explicando depois o estado da preparação do conjunto saudita: "Estamos a chegar com alguma falta de jogadores, os da seleção só se encontrarão aqui dia 19. São os mais importantes e depois devemos trazer mais três para a equipa."



De volta ao contintente europeu - pelo menos temporariamente -, Jesus notou logo as diferenças climatéricas.



"Já estou a respirar melhor. Aqui está mais fresco, saímos de uma temperatura entre os 40 e os 50 graus e aqui chove. Espetacular! Fizemos boa viagem. Está tudo tranquilo. Estou mais perto", finalizou, entre risos.