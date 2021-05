Jorge Jesus: "Já venci três vezes e ninguém me fez guarda de honra"

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do Benfica-Sporting, marcado para sábado às 18 horas, e foi questionado sobre as palavras de Varandas Fernandes, que quinta-feira disse que não será feita guarda de honra à equipa leonina."Não é por mim, é pelo do futebol português. Felizmente já venci 3 vezes e ninguém fez guarda de honra. Não é normal. Normal é dar os parabéns e isso já fiz. Importante é o jogo e nada mais do que isso", disse o treinador do Benfica.O treinador do Benfica acredita que a sua equipa vai fazer um bom jogo frente aos campeões nacionais. "É um dérbi. É sempre um dérbi, apaixonante. Este ano não será tanto porque não há adeptos. Isso tira muito ou quase total paixão ao futebol. Para mim, nem sei quantos são, uns 20. Estou habituado aos dérbis, vai ser jogo emotivo, equilibrado, independentemente dos objetivos do momento do Sporting e Benfica. Jogo de responsabilidade acrescida. No Benfica todos os jogos são para ganhar. Espero que seja bom jogo, pelas 3 equipas, sem casos. Que o Benfica jogue para sair vencedor e tem capacidade para o fazer.", referiu."Teoricamente, sim. Mas sabemos que às vezes os mais difíceis tornam-se fáceis e fáceis difíceis. Futebol é assim, não é uma ciência exata. Por isso é que cada um olha para o jogo de maneira diferente. Penso que é difícil recuperar a 2.ª posição, ambos têm jogos difíceis [Benfica e FC Porto]. O dérbi é sempre difícil. Estamos à espreita, estamos alerta e conscientes das possibilidades. Mas já vi acontecer tanta coisa que estou preparado para tudo".