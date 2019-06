Jorge Jesus: “Jogadores têm de jogar o dobro”

Jorge Jesus garantiu, em entrevista exclusiva aoe à, que quer ganhar títulos no Flamengo, mas para isso é preciso fazer mudanças na equipa."Os jogadores têm de jogar o dobro, senão é mau para eles e para mim. Temos que enquadrar e ajustar o plantel, o elenco como se diz no Brasil", afirmou o técnico português, de 64 anos, entre risos.E é a pensar na reestruturação da equipa que os nomes de Jonas e Jardel são apontados ao ‘Fla’. "É verdade que o clube está à procura de um ponta de lança e de um central. São jogadores que me interessam, que podem interessar ao Flamengo, mas há outras possibilidades", confirmou.Ainda que "apaixonado" pelo projeto do clube brasileiro, Jorge Jesus confessa que o seu objetivo "é sempre" voltar a Portugal: "Se no ano passado dizia que voltava rapidamente, agora já não digo a mesma coisa. Não sei o que vai acontecer. A carreira de treinador é muito inconstante, não há certezas absolutas."Sobre a marca que quer deixar no Brasil, o técnico foi perentório: "Sinónimo de vitórias, que o Flamengo ganhe títulos. Eles estão ansiosos, sonham com a Taça Libertadores e com a final do Mundial de clubes."A estreia de Jesus no Flamengo, onde vai ganhar 4 milhões de euros, será no dia 10 de julho, na casa do At. Paranaense, em jogo da 1ª mão dos ‘quartos’ da Taça do Brasil.A polémica em torno de Neymar (PSG) também foi abordada por Jorge Jesus, que acredita que o jogador brasileiro tem o que é preciso para ser o sucessor de Cristiano Ronaldo e Messi no futebol mundial."Tem esse talento. Não é fácil gerir um caso destes. Ele vai aprender com os erros e seguramente vai ultrapassar esta fase, porque ele é um jogador extraordinário", disse o técnico.Neymar é acusado por uma mulher de violação. De acordo com a queixa, o caso terá ocorrido no dia 15 de maio, em Paris.