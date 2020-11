Luís Filipe Vieira regressou este domingo a Lisboa depois de ter estado uns dias no Brasil a tratar da contratação de Lucas Veríssimo. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo, Jorge Jesus não adiantou pormenores do negócio.



"O presidente vai estar comigo na Madeira. Vou ter tempo para estar com ele, para falar esses pormenores todos. Se está apalavrado? Se calhar já está. Confirmado? No futebol só está confirmado quando assina", referiu.

