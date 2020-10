Jorge Jesus muda para jogo com o Standard

Jorge Jesus vai fazer mexidas para o jogo do Standard de Liège, da 2ª jornada do Grupo D da Liga Europa. “É natural que faça mudanças na equipa. Já disse que ia lançar o Gabriel, que nem foi convocado no último jogo, e vai jogar, como vão entrar outros mais frescos e que dão condições, que não têm jogado tanto e andam à procura de espaços”, disse o técnico na antevisão do jogo com os belgas.









O Estádio da Luz recebe hoje adeptos pela primeira vez desde março. Uma satisfação para Jesus: “É um bom princípio, porque num estádio onde cabem 65 mil estarem 4 ou 5 mil adeptos não vai interferir com a defesa da saúde das pessoas. Os estádios têm tudo para poderem dividir as pessoas pelos vários setores, têm várias entradas. Uma organização bem feita não põe nada em risco.”

Jesus continua confiante que esta época a equipa pode ir longe na Europa: “Chegar a uma final europeia e vencer foi uma das ideias com que o presidente me conseguiu tirar do Brasil.”





O técnico frisou também que os jogadores que o “Benfica contratou têm uma qualidade muito grande, são jovens”. Sobre o avançado uruguaio Darwin, mais elogios: “Tem características atléticas e técnicas – ainda não tem táticas, mas vai aprender – e está em crescimento. Tem muito para crescer e é de sublinhar quem acreditou neste atleta. Ele não era conhecido, estava numa segunda liga. Por isso, o Benfica ter ‘sacado’ este jogador aos concorrentes… Temos de dar valor a essa decisão.”





registo ímpar nas seis melhores ligas



O Benfica é a única equipa das seis principais ligas europeias que soma por vitórias todos os jogos disputados: venceu os cinco encontros. É o 3.º melhor ataque (15 golos), atrás do Bayern (22) e do Sassuolo (16).