Jorge Jesus: "Não há garantia de reforços"

"Não há garantia de reforços. Andámos à procura de um central. Além de Darwin, queria outro avançado. Supostamente não vai aparecer." Foi desta forma que Jorge Jesus revelou que Luís Filipe Vieira não prometeu novas contratações antes do fecho do mercado em Portugal, a 6 de outubro.Na antevisão ao encontro deste domingo (18h30), em casa, com o Farense, o técnico reforçou que o defesa pretendido é Rúben Semedo: "Era uma prioridade para o Benfica. Primeiro porque é português e facilitava as inscrições na UEFA pelo limite de jogadores estrangeiros.Sem uma contratação para o eixo defensivo e com Vertonghen lesionado (sofreu uma pancada no olho direito no jogo frente ao Moreirense), Jorge Jesus apostará em Otamendi frente ao Farense. "Vai jogar. É isso que está na minha cabeça, se tudo correr normalmente", revelou o treinador, adiantando ainda com quem o argentino vai formar dupla: "Não é com Ferro, é com Jardel."O defesa português não será titular neste encontro. No entanto, não está na porta de saída. "Claro que conto com Ferro. Queria cinco centrais, tenho três - quatro com Vertonghen que está lesionado. Cobraram muito a Ferro, o problema foi dele, mas também de toda a equipa", apontou.Sobre os algarvios, Jesus foi perentório: "Temos de ser mais concretizadores do que no último jogo.""Se nós ganharmos contra o Benfica na Luz, não vamos ser a primeira equipa que o fez num ano em que o Benfica teve sucesso. Temos de ser ambiciosos e pegar nesses exemplos", disse este sábado Sérgio Vieira, treinador do Farense, que ainda não pontuou no campeonato.