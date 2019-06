Jorge Jesus: “O Flamengo é o plano A”

Jorge Jesus admitiu esta sexta-feira que pode rumar ao Flamengo, que lhe vai apresentar uma proposta de 4 milhões de euros por época, mais três milhões caso cumpra objetivos como vencer o campeonato e a Taça do Brasil, bem como a Libertadores (a Champions da América do Sul), tal como onoticiou."Dou prioridade a equipas que possam desportivamente ganhar títulos, caso do Flamengo. Na Europa é exatamente a mesma coisa. O Flamengo é uma equipa que disputa títulos e não há plano B nem A. A equipa do Flamengo é o plano A", disse, no aeroporto de Lisboa, de onde viajou para Madrid, onde vai encontrar-se com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.Ambos assistem este sábado à final da Champions: Tottenham-Liverpool, no estádio do Atl. Madrid."Tenho outras propostas que desportivamente não são iguais, mas financeiramente não têm comparação possível. Não sei quais são as ideias do Flamengo, mas para virem à Europa falar comigo têm de ser boas. Se for possível tudo bem, se não continuo a minha caminhada", disse o técnico, de 64 anos, que quer acabar a carreira em Portugal.Jesus respondeu ainda às críticas de Marco de Vargas, jornalista brasileiro do canal Fox Sports, que deixou dúvidas sobre a capacidade do técnico para liderar o Flamengo - "Três títulos na porcaria do campeonato português?".O treinador português disse: "Ele não sabe a dificuldade do campeonato. E não ganhei três títulos, ganhei 11".