Jorge Jesus: "Parabéns a Amorim por mensagem? Achei que não merecia e esperei pelo jogo"

Jorge Jesus comentou este sábado as palavras de Rúben Amorim na conferência de imprensa na antevisão ao duelo entre Benfica e Sporting, onde o treinador dos leões disse não ter recebido uma mensagem de parabéns por parte do técnico das águias, justificando com o facto de a relação entre os dois não ser "tão próxima".

"Curiosamente, o Rúben [Amorim] é o jogador que mais tempo trabalhou comigo. Não houve quem estivesse sete anos a treinar comigo. O Rúben cresceu praticamente comigo enquanto jogador. O carinho que eu tenho por ele é dentro da normalidade. Rúben era alguém com personalidade e existiram alguns desentendimentos normais entre treinador e jogador, tal como eu tenho agora no Benfica, e terei noutros clubes", começou por dizer o técnico dos encarnados, na conferência de imprensa no final do jogo.

Quanto à mensagem de parabéns, Jorge Jesus diz que preferiu esperar pelo dia do dérbi. "Não quis dar-lhe [os parabéns] por mensagem. Achava que ele não merecia os parabéns pelo telemóvel. Quis esperar pelo jogo. Fiz questão de me encontrar com ele no túnel de acesso", concluiu.