Jorge Jesus: “Penso na Supertaça depois de Barcelos”

"Penso na Supertaça depois do jogo de Barcelos. Tem de ser uma coisa de cada vez. O jogo com o FC Porto não é o mais importante da temporada”, afirmou este sábado Jorge Jesus durante a antevisão ao encontro de hoje do Benfica com o Gil Vicente (17h30, Sport TV1).









O treinador das águias sublinhou as dificuldades que habitualmente a equipa enfrenta quando se desloca ao terreno dos gilistas. “Os jogos não são fáceis, estamos preparados para vencer, mas sabemos que hoje os equilíbrios muitas vezes podem fazer-se no plano tático. Será complicado, com grau de exigência máxima. Trabalhámos para chegar a Barcelos e impor o nosso jogo para que as coisas possam ser mais fáceis”, sublinhou.

Questionado sobre qual a equipa que melhor futebol pratica em Portugal, Jesus não teve dúvidas: “Só há uma equipa, é a que está em primeiro. Quem chegar à frente e for campeão é que joga melhor”. Quanto a saídas, o treinador admitiu que pode haver mexidas. “Nenhum jogador tem luz verde para sair em janeiro, mas o mercado manda. Jogadores entram, saem… hoje há uma ideia de que os jogadores possam querer mudar a sua época e são interesses das duas partes. Os jogadores têm interesses individuais, o clube tem interesses coletivos e as duas partes têm situações que vão defender. E é assim que as coisas são feitas. Às vezes contratam-se e não correspondem, outros são emprestados e jogam top – posso dar exemplo de um que não jogava aqui e chegou ao Brasil e partiu tudo, chama-se Gabigol [Flamengo]”, afirmou o técnico, que falou ainda sobre o provável regresso de Gedson Fernandes (Tottenham) já no mercado de inverno: “Se regressar pode ser opção. Mas vou ser honesto, não conheço muito bem o Gedson, a chegada dele à equipa coincidiu com o tempo em que estive fora de Portugal. Foi emprestado, não sei bem porquê, o que sei é que não joga. Se há possibilidade de voltar, se o Benfica quer que regresse, eu vou recebê-lo e ver qual é o valor dele para a equipa”.







reforços não preocupam



“Se não contratar o Lucas [Veríssimo] ou mais nenhum não estou preocupado, zero. Se não contratar este partimos para outra opção ou para ninguém”, salientou o técnico sobre o reforço do plantel já no próximo mês.





todos convocados

exceto almeida



Jesus convocou todo o plantel à disposição para a deslocação a Barcelos. O único ausente é André Almeida, que recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. Depois da partida no Minho, o plantel fica em estágio em Ílhavo, a preparar o duelo com o FC Porto na Supertaça, na quarta-feira, em Aveiro.