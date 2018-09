Jorge Jesus pondera deixar Al-Hilal

Treinador português repensa futuro na Arábia Saudita.

Por Pedro Carreira | 10:08

Jorge Jesus pode estar de saída do Al-Hilal. O cenário foi deixado em aberto pelo próprio técnico português, de 64 anos, depois da vitória deste sábado por 3-1 sobre o Al-Raed, em jogo da segunda jornada do campeonato da Arábia Saudita.

O antigo treinador do Sporting e do Benfica não ficou satisfeito com a saída de Sami Al-Jaber da presidência do clube. O dirigente passou a liderar todo o futebol da Arábia Saudita. Uma decisão que levou Jorge Jesus a ponderar o futuro no Al-Hilal, sobretudo devido à relação de grande proximidade que ambos mantêm.

As declarações de Jorge Jesus, em conferência de imprensa, tiveram grande impacto em território saudita. A nova direção do Al-Hilal está agora a tentar convencer o treinador a ficar no clube e a cumprir o contrato, válido por uma época com outra de opção.

"Vou voltar rapidamente a Portugal", afirmou Jorge Jesus, em junho, antes da partida para a Arábia Saudita. Com duas jornadas disputadas, o Al-Hilal está na liderança do campeonato, com os mesmos seis pontos do Al-Nassr (duas vitórias em dois jogos).