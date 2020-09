Jorge Jesus: "Podemos jogar com três defesas"

“Com todo o respeito pela DGS, não entendo por que é que não há espectadores no futebol, nem essa conversa de que estar no futebol é diferente de estar no cinema. Não podem estar 15 ou 20 mil na Luz ou no Dragão?”, questionou Jorge Jesus. n





“Para quem é apaixonado pelo futebol, como eu, se calhar dos jogos que tive mais gosto e prazer em participar foram esses dérbis com o Boavista. Tanto os nossos adeptos como os do Boavista são muito apaixonados pelos seus clubes. É pena não haver [público] este ano”, destacou o treinador.

Podemos ver o Benfica deste ano jogar alguns jogos com três defesas. Os meus primeiros 10 anos de carreira foram feitos a jogar com três centrais”, afirmou esta sexta-feira Jorge Jesus na antevisão ao jogo de sábado (18h30), na Luz, com o Moreirense. O treinador do Benfica avaliou o ponto em que está a equipa: “Em muitos momentos de jogo, ainda não tem as ideias defensivas que eu acho importantes. Ofensivamente, tem vindo a melhorar mais. Tenho a certeza que a equipa ainda tem muito para crescer.”Para o jogo com o Moreirense, as águias não poderão contar com Taarabt e o técnico comentou se Pizzi é o principal candidato ao lugar: “O Pizzi esteve dois anos comigo como segundo volante e neste momento tem trabalhado nessa posição. Pode jogar em três posições, mas acho que é mais um jogador do corredor central. Mas tenho outras hipóteses, como o Chiquinho.”Quanto a Gonçalo Ramos, jovem avançado que tem brilhado na equipa B, Jesus tem um plano simples: “Treina comigo durante a semana, joga na equipa B quando não for convocado. Quando for preciso, estará com a equipa.” Sobre reforços: “Se não aparecer nenhum jogador melhor dos que estão cá, não entra ninguém.”