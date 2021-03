Jorge Jesus: “Preparados para ultrapassar a crise”

"O próximo jogo é aquele que os jogadores e os treinadores querem quando não ganham. Estamos desejosos por este jogo aparecer, pois nos momentos difíceis é que se constroem os grandes jogadores. Estamos num momento difícil, mas estamos preparados para ultrapassar esta crise de resultados. Temos trabalhado no aspeto psicológico e as indicações são de que a equipa está alegre e com vontade de mudar o último resultado”, disse este domingo Jorge Jesus à BTV.









Sobre os objetivos que faltam até final da época, o treinador apontou à Taça e a Liga: “O Benfica tem duas competições onde tem muito para ganhar. Na Taça de Portugal falta-nos um jogo para chegar à final, e no campeonato também há muita coisa a ganhar. A prioridade é ultrapassar o rival que está à frente, o terceiro, depois o segundo. Se depois tivermos capacidade para chegar ao primeiro... veremos. Será jogo a jogo”.

O técnico abordou as dificuldades que o Rio Ave pode trazer no jogo desta segunda-feira na Luz: “O Rio Ave mudou muita coisa com o Miguel Cardoso. Tem um contra-ataque muito forte, com jogadores que conheço bem. Vamos encontrar uma equipa bem organizada, mas estamos preparados e precisamos de uma vitória”.





A ausência de Otamendi (castigado) vai levar à estreia de Lucas Veríssimo na Liga. Jesus deve também voltar a apostar num esquema de quatro defesas. “Cada jogo tem a sua estratégia, em função também do adversário. Não é que a equipa não tenha dado sinais muito bons com o Arsenal, mas amanhã o jogo tem outras características”, salientou.