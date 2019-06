Jorge Jesus puxa pelo currículo no Brasil

Jorge Jesus foi esta segunda-feira apresentado no Flamengo e mostrou-se confiante para a sua nova aventura. Para os mais desconfiados, o treinador lembrou o seu currículo."O meu passado está escrito, está feito. Sou o técnico que mais títulos ganhou em Portugal e quero mostrar o meu valor no maior clube do Brasil. Onde chego, apresento trabalho e revoluciono ao ter ideias diferentes. Quando cheguei ao Benfica, o clube não ganhava nada há algum tempo e agora tem a hegemonia no País. É isso que vim fazer no Flamengo", disse, durante a conferência de imprensa, que começou com um atraso de 40 minutos.Perante dezenas de jornalistas expectantes, o treinador, que criou um clima de boa-disposição, enalteceu a grandeza do clube."Quando treinas uma equipa destas, os adeptos querem qualidade. Ganhar só não chega", frisou o português, de 64 anos, que tentou comprovar que não vai ‘às escuras’."Um canal diz que trabalhei com 156 jogadores brasileiros, por isso estou habituado", salientou.O técnico fez uma comparação entre Portugal e o Brasil. "Em Portugal, só se fala de árbitros. Aqui, fala-se de futebol", referiu.A estreia de Jesus será a 10 de julho, na casa do Atl. Paranaense, em jogo da 1ª mão dos ‘quartos’ da Taça do Brasil.