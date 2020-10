Jorge Jesus quer chegar à final da Liga Europa

"Não queremos passar por esta Liga Europa, queremos chegar ao fim desta Liga Europa e chegar ao fim é poder estar em Gdansk [palco da final]. É esse o objetivo, mas fazendo um jogo de cada vez”.

Ainda assim o técnico só quer pensar no jogo com os polacos. “Queremos ser uma das duas equipas apuradas no grupo e temos de começar bem, com uma vitória.



“Também quero ser campeão europeu, mas só conversa não chega. O que é importante e fundamental é mostrar o que sabemos dentro do campo. Agora estamos na Liga Europa e é isso o que interessa”. Jorge Jesus aceita o favoritismo atribuído aos encarnados no duelo com o Lech.



“Uma coisa é o jogo e outra coisa é a história dos dois clubes. Temos de demonstrar em campo que somos melhores e não apenas que somos favoritos. O Benfica vai assumir o jogo contra que adversário for”.



“Conhecemos esta equipa a partir do momento em que calhou no nosso grupo. Foi estudada. Têm o Pedro Tiba que eu conheço muito bem e vocês jornalistas também. Em Portugal já tinha valor. Portanto, vamos tentar que o Tiba não seja o Tiba que normalmente é. Vamos jogar contra um adversário que nos vai arranjar problemas. O que importa é no fim levar a vitória. Nenhuma equipa do mundo mete mede e o Benfica também não”, disse.





Jorge Jesus admite que poderá fazer algumas alterações face ao onze que jogou no último encontro da Liga, mas não por questões relacionadas com o eventual cansaço dos jogadores.



“Ainda não se coloca essa questão da fadiga acumulada. O facto de termos agora um ciclo grande de jogos não quer dizer que vá haver grandes mudanças. As que houver não serão pelo cansaço do jogo com o Rio Ave”, destacou o treinador português, que poderá colocar Seferovic, Weigl e Pedrinho no onze titular diante o Lech Poznan.