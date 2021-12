Fim da especulação em torno do futuro imediato de Jorge Jesus: o técnico do Benfica quer cumprir contrato e tem como objetivo principal conquistar títulos nas águias.A confirmação da notícia avançada em exclusivo pelo CM, na sua edição de quarta-feira, surgiu esta quarta-feira pelo adjunto João de Deus, que fez a antevisão do jogo desta quinta-feira com o FC Porto para a Taça de Portugal: “Jorge Jesus disse que não quer abandonar o Benfica e que pretende cumprir o contrato.