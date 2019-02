Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus reunido em Lisboa com empresário de topo mundial

Treinador português a tratar do futuro com Pini Zahavi.

26.02.19

Jorge Jesus reuniu-se esta noite de terça-feira, num restaurante em Lisboa, com Pini Zahavi, um dos principais empresários de futebol a nível mundial.



Com o advogado igualmente presente, o técnico português esteve a tratar do seu futuro junto do conhecido agente israelita.