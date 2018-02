Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus sem Bas Dost

Holandês lesionou-se na coxa direita frente ao Astana e vai falhar o Moreirense, ficando em dúvida para o clássico com o FC Porto.

Por Mário Figueiredo | 24.02.18

Bas Dost é baixa para o jogo do Sporting desta segunda-feira com o Moreirense (21h00, Sport TV 1) e está em dúvida para o clássico com o FC Porto na sexta-feira (dia 2 de março), apurou o Correio da Manhã.



O avançado holandês, peça preponderante do ataque leonino, com 20 golos na Liga, lesionou-se na coxa direita na parte final do jogo com o Astana (3-3) da 2ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O desabafo de Jorge Jesus no fim da partida, ao referir "dei cabo do Bas Dost", já fazia prever alguma gravidade na lesão muscular, que para já é impeditiva de alinhar frente ao Moreirense.



Mesmo que o avançado, de 28 anos, recupere até ao jogo de segunda-feira, Jorge Jesus não estará também na disposição de arriscar uma recaída ou uma lesão mais grave que faça o jogador falhar o clássico com o FC Porto, no Dragão, na sexta-feira seguinte.



Assim, o holandês, que esteve parado devido a uma lesão na grelha costal contraída no jogo com o V. Guimarães (vitória leonina por 1-0), regressou mais forte frente ao Tondela (apontou um dos golos da vitória por 2-1) e Astana (abriu a contagem no empate em Alvalade).



Este é um problema extra para Jorge Jesus, que está obrigado a ganhar ao Moreirense para chegar ao clássico ainda na luta pelo título. Esta lesão deve abrir as portas à titularidade de Doumbia, sucessor de Bas Dost, mas também é uma janela de oportunidade para o jovem Rafael Leão, de 18 anos, que fez a sua estreia europeia frente ao Astana. O técnico deposita grandes esperanças no atleta formado no Sporting.



Segundo o CM apurou, Leão está mesmo à frente do experiente Montero. O colombiano tem tido várias oportunidades, mas está longe de fazer esquecer a sua primeira passagem pelo clube. Está sem ritmo e instinto matador. Frente ao Astana foi o avançado preterido por Jorge Jesus, ficando de fora dos convocados.



