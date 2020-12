Jorge Jesus sobre racismo no PSG-Basaksehir : "Qualquer coisa que se diga contra um negro é sempre sinal de racismo"

Jorge Jesus foi confrontado esta manhã com o caso de racismo ocorrido ontem no jogo do PSG com o Basaksehir, que levou à saída dos jogadores do campo, mas o técnico disse que que não sabe o que aconteceu em concreto em Paris. No entanto, não deixou de constatar que a questão do racismo "está muito na moda" e que "qualquer coisa que se possa dizer com tom negro é sempre sinal de racismo".



"Não sei o que aconteceu, o que se falou, o que se disse, mas hoje está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho o direito de pensar à minha maneira e só posso ter uma opinião concreta quando souber o que se disse naquele momento. Hoje, qualquer coisa que se possa dizer com contra um negro é sempre sinal de racismo, a mesma coisa contra um branco já não é sinal de racismo. Está-se a implantar essa onda no mundo e se calhar até houve algum sinal de racismo, mas não sei o que disseram a esse treinador", explicou Jesus.

Ver comentários