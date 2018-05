Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus suspenso por 11 dias por comentários sobre arbitragem

Técnico castigado pela Federação por ter dito que Petrovic foi expulso contra o Moreirense "no momento certo".

19:37

Jorge Jesus foi esta sexta-feira suspenso por 11 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as declarações do treinador do Sporting no final do jogo com o Moreirense, da 24.ª jornada.



Na altura, o técnico criticou a arbitragem, dizendo que era muito fácil expulsar jogadores do Sporting e que o vermelho a Petrovic nessa partida apareceu no "momento certo". Recorde-se que o Sporting terminou o jogo com nove jogadores, depois das expulsões de Petrovic e Gelson Martins. O médio foi mais tarde despenalizado.



Pelas declarações, Jorge Jesus terá ainda de pagar uma multa no valor de 2.907 euros.