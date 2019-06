Jorge Jesus visita estádio do Amora Futebol Clube

Hoje recebemos uma visita especial no Estádio da Medideira.

Agradecemos ao Jorge Jesus pela sua presença no local que marcou o início da sua carreira enquanto treinador e que contou com a entrega de uma pequena lembrança por parte do Amora Futebol Clube", pode ler-se na descrição da imagem publicada pela página oficial do clube, que une Jorge Jesus ao atual presidente da instituição, Carlos Manuel da Silva Henriques.





