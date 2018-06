Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus viu jogo da seleção de Portugal ao lado de Frederico Varandas

Leonardo Jardim, antigo treinador do Sporting, também esteve presente no almoço desta quarta-feira.

15:30

Frederico Varandas, ex-médico do Sporting e candidato à presidência do clube teve esta quarta-feira como companhia para ver o jogo de Portugal dois treinadores que passaram por Alvalade. Varandas juntou-se a Jorge Jesus e Leonardo Jardim para ver jogo da Seleção.



Dois treinadores que foram contratados por Bruno de Carvalho e que saíram do clube sem cumprir os respetivos contratos até ao fim. Jardim saiu ao fim de uma época para o Mónaco, Jesus deixou Alvalade no final da última temporada, para a Arábia Saudita.