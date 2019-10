Jorge Mendes: "Cristiano Ronaldo vai superar Pelé"

Jorge Mendes garantiu, em declarações ao jornal italiano 'Tuttosport', que Cristiano Ronaldo vai continuar a bater recordes e a mostrar porque razão é "o melhor melhor jogador da história do futebol"."Os números não mentem e mostram a forma esmagadora como Cristiano Ronaldo bate os recordes, o que o eleva à categoria de melhor jogador da história do futebol e com uma grande diferença em relação ao segundo, por tudo o que obteve a serviço dos diferentes clubes que representou em Inglaterra, Espanha e agora em Itália, mas também com a Seleção portuguesa. E o facto é que, com Cristiano Ronaldo, Portugal já disputou três finais, vencendo duas", disse Jorge Mendes."O Cristiano Ronaldo já chegou à marca admirável de 700 golos, mas não tenho dúvida de que superará Pelé como o melhor marcador da história do futebol e que o fará com a camisola da Juventus", acrescentou o empresário.