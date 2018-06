Jorge Mendes reuniu-se com Real Madrid e Ronaldo não gostou do resultado

'Chiringuito' revela que internacional português "está triste".

09:36

Recorde-se que depois de conquistada a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo que tinha falado em tom de despedida ainda no relvado após a final da Champions, reiterou na zona mista que algumas coisas não estão bem, pelo que se iria pronunciar sobre o seu futuro em breve. Após um período de férias e já a preparar o Mundial'2018 com a Seleção Nacional, CR7 ainda não voltou a abordar o tema.

O programa 'Chiringuito de Jugones' revelou na terça-feira à noite que Jorge Mendes se reuniu durante o dia de ontem no Santiago Bernabéu com responsáveis do Real Madrid sobre o futuro de Cristiano Ronaldo e que o internacional português não terá gostado do resultado desse encontro.Segundo o Record , o jornalista Edu Aguirre, próximo de CR7 e que está atualmente a acompanhar a Seleção Nacional, sublinhou que o jogador dos merengues está "pensativo", "não está feliz" e que "não gostou da postura do clube para tratar do seu futuro".