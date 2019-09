Jorge Silas de 'chegada' ao Sporting: “Não preciso de milagres”

Silas foi esta sexta-feira oficialmente apresentado como novo treinador do Sporting, e no primeiro discurso afastou-se do seu antecessor, Leonel Pontes."Milagres? Com esta equipa? Com estes jogadores? Eles é que fazem os milagres [...] Não acredito que sejam preciso milagres", referiu na primeira conferência de imprensa que protagonizou, no relvado do Estádio José Alvalade, num claro recado às palavras de Pontes após o jogo com o Rio Ave (1-2), na quinta-feira, para a Taça da Liga.O treinador de 43 anos, que assinou até final da época com mais um ano de opção, apresentou-se confiante e garantiu não ter receios para esta nova aventura: "Nós, medo? É zero. Nós não temos medo. Para estarmos num clube como este não podemos ter medo. Nós sabemos que temos de correr riscos"."Os jogadores é que têm de gostar da forma de jogar e acredito que vão gostar", destacou.Já Frederico Varandas, presidente do Sporting afirmou: "Apesar de frustrados, temos muita confiança que será esta a equipa técnica a colocar o Sporting no lugar correspondente à valia deste grupo".Um áudio de Bruno Fernandes, que mostra a insatisfação face a alguns colegas de equipa, está a levantar polémica. "Acho muito mal a atitude de alguns jogadores.Atitude que não existe. Se não querem estar aqui vão para a p... que os pariu. Estão a receber um ano e depois põem-se no car......".Miguel Pinho, empresário do jogador, condenou a divulgação de mensagens privadas. "O Bruno Fernandes apenas deseja lamentar a divulgação ilícita de conversas privadas, ainda por cima de forma truncada e descontextualizada, que não tem qualquer outro intuito que não seja denegrir a sua imagem pública e provocar danos a si próprio e ao Sporting", disse ao