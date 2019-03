Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Sousa é o árbitro do FC Porto-Benfica

Juiz da Associação de Futebol do Porto terá como assistentes Nuno Manso e Ricardo Santos.

09:04

O clássico deste sábado entre o FC Porto e o Benfica (20h30 no Estádio do Dragão) vai ser dirigido por Jorge Sousa.



O juiz da Associação de Futebol do Porto terá como assistentes Nuno Manso e Ricardo Santos. Hugo Miguel será o quarto árbitro e Tiago Martins o VAR.



