Jornada da Liga italiana suspensa após morte de Davide Astori

Capitão do Fiorentina foi encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio.

12:18

Os jogos do campeonato italiano previstos para este domingo foram adiados em sinal de luto pela morte do capitão da Fiorentina.



Davide Astori foi encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine.



"A Fiorentina tem de anunciar com profundo pesar a morte do seu 'capitão' Davide Astori, vítima de uma doença súbita. Face à terrível e delicada situação, e sobretudo por respeito à sua família, pede-se a sensibilidade de todos", anunciou a formação italiana na sua conta do Twitter.



Davide Astori tinha 31 anos e atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens por Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.