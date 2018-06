Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornal espanhol diz que Ronaldo exige 50 milhões 'limpos' ao ano para ficar no Real Madrid

Português tornar-se-ia no futebolista mais bem pago do mundo, mas presidente do clube não estará interessado.

11:26

Cristiano Ronaldo está a gozar uns dias de férias antes de se juntar à Seleção Nacional que vai disputar o Mundial'2018, mas o seu futuro continua a ser alvo de especulação. Sobretudo depois de o próprio ter dito na final da Champions que "foi muito bonito jogar no Real Madrid", dando a entender que queria sair.



Este sábado, o espanhol El Confidencial avança que o internacional português terá pedido 80 milhões de euros por ano para seguir vesido de 'blanco'.



Segundo a publicação, as declarações de Ronaldo em Kiev serviriam para pressionar Florentino Pérez a sentar-se à mesa de negociações. O n.º 7 do Real Madrid tem mais três anos de contrato e a sua intenção seria aumentar o seu salário para continuar no clube merengue: 80 milhões de euros brutos, o que daria qualquer coisa como 50 milhões de euros líquidos, valor que colocaria Ronaldo como o futebolista mais bem pago do mundo.



No entanto, o presidente merengue não estaria disposto a pagar tanto por um jogador que atualmente tem 33 anos, mesmo com o nível que o português continua a demonstrar em campo. Mas a saída de Zidane, anúncio que apanhou todos de surpresa, poderá mudar todo o contexto.



O internacional português ficou "destroçado" com a partida do treinador francês, um dos seus maiores defensores fora e dentro de campo e, segundo a imprensa espanhola, com esta saída a continuidade de CR7 fica ainda mais difícil.