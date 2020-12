Jornalistas abandonam conferência de imprensa após chegada de André Villas-Boas. Veja o momento

O técnico português André Villas-Boas, que treina o Marseille, em França, não tem conquistado a imprensa francesa.





Na sexta-feira Villas-Boas entrou na sala de imprensa para a habitual conferência mas os jornalistas levantaram-se e saíram da sala, como forma de protesto às ameaças do treinador ao jornalista do "Le Provence".



Perante esta situação e após conversar com os jornalistas em privado, o técnico português mostrou-se arrependido pela reação. "Lamento a minha reação. A substância do meu pensamento não muda, mas a forma como o verbalizei não foi a correta. Entendo que tenha sido alvo de críticas, mas a verdade é que os artigos e as palavras duras atingiram-me", afirmou André Villas-Boas.