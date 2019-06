José Antonio Reyes morre em despiste brutal

O futebolista espanhol José Antonio Reyes morreu este sábado, aos 35 anos, vítima de um acidente de viação, quando o seu Mercedes S550 Brabus capotou várias vezes e depois se incendiou ao quilómetro 18 da A-376, autoestrada que liga Sevilha a Utrera, onde vivia. Eram 11h45.O avançado, que jogou no Benfica em 2008/09 por empréstimo do Atl. Madrid, alinhava atualmente no Extremadura, da 2ª divisão espanhola, clube em que joga também o ex-sportinguista Diego Capel.Reyes não tinha sido convocado para o jogo de hoje (foi adiado para terça) da sua equipa frente ao Cádiz e decidiu regressar a casa, em Utrera, acompanhado de dois primos, ambos também falecidos.Jonathan Reyes, de 23 anos, morreu no local, enquanto Juan Manuel Calderón ainda foi transportado para o hospital com queimaduras em 60 por cento do corpo. Morreu horas depois.As primeiras investigações ao acidente apontam para excesso de velocidade. Reyes era um apaixonado por automóveis. O Mercedes S550 Brabus tem 360 cavalos e pode atingir 250 km/hora.A morte do internacional espanhol deixou em choque o mundo do futebol, no dia da final da Liga dos Campeões em Madrid entre o Tottenham e o Liverpool.Ficou decidido um minuto de silêncio e a freguesia de Utrera decretou dois dias de luto, em memória do seu habitante mais ilustre."Foi um choque e com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do fatídico acidente que vitimou o nosso ex-jogador José Antonio Reyes, um jovem de 35 anos. O atleta e homem exemplar ficará para sempre na nossa memória", fez saber Luís Filipe Vieira, endereçando as "sentidas condolências à família".Reyes alinhou pelo Benfica na época de 2008/09 por empréstimo do Atl. Madrid. Ao serviço das águias, o espanhol ganhou uma Taça da Liga. Fez 35 jogos e marcou 5 golos.José Antonio Reyes deixa três filhos menores. O mais velho, José Antonio, de 12 anos, é fruto de uma relação anterior com Ana López. Do atual casamento com Noélia López nasceram Noélia (5 anos) e Triana (2).Reyes começou a somar títulos bem cedo tendo sido campeão europeu de sub-19 pela Espanha em 2002.