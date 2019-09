José-Filipe Lima fecha primeiro dia do Open da Bretanha em golfe no nono posto

O golfista português José-Filipe Lima foi esta quinta-feira nono classificado no final da primeira volta do Open da Bretanha, que decorre em Pleneuf (França), ao terminar a primeira volta em 69 pancadas, uma abaixo do par do campo.Lima terminou a jornada a três pancadas da liderança, num dia em que entregou um cartão com cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e quatro 'bogeys' (uma acima).Na frente do torneio, pontuável para o 'Challenge Tour', segundo circuito europeu mais importante, está o britânico Robert Dinwiddie, com 66 (três abaixo do par do campo), sendo seguido, a uma pancada, pelo duo islandês Gudmundur Kristjansson e Birgir Hafthorsson.