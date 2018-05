Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Hawilla (1943-2018)

O denunciante que foi a chave do 'Fifagate'.

Por Leonardo Ralha | 01:30

O brasileiro José Hawilla, que gostava de ser conhecido pela inicial 'J', era 'só' o dono de canais de televisão, de jornais e da agência Traffic (detentora da SAD do Estoril-Praia) quando foi detido nos EUA por obstrução à Justiça.



Aceitou ser denunciante do FBI em 2013 e foi a chave da investigação do 'Fifagate', escândalo de corrupção que levou ao afastamento de altos dirigentes do futebol.



Morreu esta sexta-feira, em São Paulo, aos 74 anos.