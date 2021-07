O defesa-central José Marsà, de 19 anos, despediu-se esta quarta-feira do Barcelona, onde alinhou na equipa B, para reforçar o Sporting.“Sinto que chegou o momento de um novo desafio. Encaro-o com muito entusiasmo e com a esperança de crescer, de continuar a aprender e a desfrutar ao máximo deste desporto que tanto me apaixona”, escreveu nas redes sociais.