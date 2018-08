Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho cai com estrondo na Liga Inglesa

Manchester United derrotado por 3-2 no terreno do Brighton.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:44

O Man. United, orientado por José Mourinho, foi este domingo surpreendentemente derrotado no terreno do Brighton (3-2), em jogo da 2ª jornada da Liga inglesa.



"Fomos punidos pelos erros cometidos. Para mim essa é a história do jogo. Fizemos erros inacreditáveis em momentos cruciais", disse o treinador português no final do jogo.



Teoricamente favoritos, os ‘red devils’ pagaram caro com dois erros defensivos no espaço de dois minutos. Aos 25’, o ex-Benfica Lindelof deixou fugir Murray na área, que picou a bola sobre De Gea e inaugurou o marcador.



Logo a seguir, nova falha defensiva do Man. United para o 2-0, assinado por Duffy.



À passagem da meia hora, Lukaku reduziu, mas pouco antes do intervalo, Gross devolveu a vantagem de dois golos ao Brighton (de penálti).



A equipa de Mourinho correu atrás do prejuízo durante toda a segunda parte e voltou a reduzir aos 90+5’ com um penálti de Pogba, mas já nada havia a fazer.



É a primeira derrota do United, depois da vitória sobre o Leicester (2-1) na jornada inaugural.



Também ontem, o campeão em título Man. City esmagou o Huddersfield por 6-1. Bernardo Silva jogou os 90 minutos.