José Mourinho critica plantel

Treinador ficou insatisfeito com empates nos dois últimos jogos de preparação.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:21

"Não tenho a maioria dos jogadores"

Pogba, De Gea, Matic e Lukaku são apenas alguns dos titulares e peças-chaves que ainda estão de férias, depois do Mundial. José Mourinho até comparou o plantel do Man. United aos rivais. "Não tenho a maioria dos jogadores. Se repararem nos jogadores que o Liverpool, Chelsea e também o Arsenal têm na pré-época e os compararem com os nossos, podem ver as diferenças", disse.

José Mourinho tem sido bastante crítico com o plantel do Man. United, depois dos resultados negativos na International Champions Cup, nos Estados Unidos."Não somos uma equipa, somos um grupo de jogadores de diferentes equipas. Alguns são da primeira equipa, outros são dos sub-23, alguns são emprestados ou irão em empréstimos e outros são sub-18.", disse o treinador, que ainda não pode contar com os habituais titulares (em férias após o Mundial). "Tentamos estar motivados, tentamos motivar as pessoas em nosso redor, mas não é fácil", confessou.Além do plantel, José Mourinho falou ainda de reforços. "Queria mais dois jogadores, mas uma coisa é o que quero e outra é o que vai acontecer", terminou. O Man. United empatou os últimos dois jogos (1-1 e 0-0 ), com o Club America e o San Jose Earthquakes, respetivamente.